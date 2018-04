I carabinieri del nucleo radiomobile di Cagliari intorno intorno alle 18:30 sono intervenuti in via Flavio gioia nei pressi della fermata dell’autobus della linea 1 del Ctm dove un controllore è stato spintonato violentemente da un soggetto in corso di identificazione che all’atto del controllo era sprovvisto relativo titolo di viaggio.

Dopo aver percosso il controllore, una persona di è immediatamente data alla fuga per le strade adiacenti e facendo perdere le proprie tracce.

Il controllore reagiva utilizzando lo spray urticante al peperoncino nei confronti del soggetto.

Sono in corso le ricerche da parte dei carabinieri.

