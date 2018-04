Daria Bignardi, Francesco Trento e Bachisio Bandinu sono i protagonisti questo fine settimana la sesta edizione di Éntula il festival letterario diffuso organizzato dall’associazione Lìberos. Sabato 28 e domenica 29 aprile appuntamenti a Codrongianos, Cagliari e Silius.

Lo scrittore e sceneggiatore Francesco Trento sabato 28 e domenica 29 tiene a Cagliari il corso “Il design del personaggio”. Come si scrivono personaggi memorabili e credibili? Trento lo spiegheà con esempi da vari film e serie tv italiani e stranieri (La grande Bellezza, Taxi Driver, Fight Club, Dallas Buyers Club, Nightcrawler, Happy Valley, Breaking Bad eccetera). Le lezioni si terranno all’Exmè di Via Sanna, angolo Via Santa Maria Goretti, a Pirri e sono organizzate in collaborazione con La Valigia del Narratore e la Libreria Ubik Cagliari, dalle 10 alle 13.30 e dalle 15 alle 19.30.

Daria Bignardi arriva in Sardegna per presentare il suo ultimo romanzo Storia della mia ansia (Mondadori, 2018), la storia di una donna, Lea, divorata da un’ansia atavica e della sua complicata storia d’amore. L’appuntamento è per domenica 29 aprile alle 17:30 nella Basilica di Saccargia di Codrongianos con Giovanni Fancello e Stefano Resmini. Anche in questo caso, come in tutti gli appuntamenti del festival, sarà garantita l’accessibilità.

Sempre domenica 29 aprile Bachisio Bandinu sarà a Silius per presentare Lettera a un giovane sardo sempre connesso (Domus de Janas, 2017), un saggio sulla necessità di un’educazione digitale e sull’esperienza prioritaria della scoperta. Gli adolescenti convivono con le nuove tecnologie della comunicazione dal momento in cui si alzano al mattino e accedono a Internet all’istante in cui si addormentano, al punto che non riescono a immaginare di poter vivere senza il proprio smartphone. L’appuntamento a Casa Lecis alle 17.30 con Pier Franco Fadda rientra anche nel 3L Festival.

Commenti

comments