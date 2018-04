“Il Pd è diviso, come lo sono la Lega e Forza Italia. L’intera società italiana è divisa e frantumata. In questo contesto trovo sbagliato dire che non si debba parlare con i 5 Stelle. Trovo sbagliata l’idea che i cittadini ci abbiano votato per fare opposizione. Chi ci ha dato la preferenza lo ha fatto perché potessimo governare”.

Lo afferma l’europarlamentare Renato Soru in un’intervista alla Nuova Sardegna. “Siamo in un sistema parlamentare proporzionale. Chi sta in Parlamento ha il dovere di discutere e confrontarsi e, se è possibile, trovare le basi comuni per far fare dei passi avanti al Paese”, dice Soru. “Non dobbiamo fare scelte pensando all’utilità del Pd, ma a quella del Paese”. “Nel momento in cui parliamo con i 5 Stelle sappiamo dei loro problemi di democrazia interna, del pericolo insito nell’idea di democrazia diretta. Sappiamo dei loro errori riguardo la nostra vocazione europeista. Sappiamo del linguaggio aggressivo, del bullismo politico che abbiamo visto anche in questi ultimi giorni con il presidente Napolitano”, osserva Soru.

Tuttavia “hanno ragione quando parlano di sobrietà della politica, di tutela dell’ambiente e della riduzione delle spese militari, di lotta agli sprechi e delle periferie. Certo sono pieni di incongruenze, MA sono convinto che sia necessario discutere con loro. Un altro giro di roulette elettorale, con questa stessa legge, non mi pare una soluzione utile al Paese”.

