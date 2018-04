I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Ottana, nel corso di un servizio perlustrativo ha notato un’auto che, con fare sospetto, si aggirava nei pressi di Orani. All’alt intimato dai Carabinieri l’uomo ha proseguito la marcia, dandosi alla fuga ma è stato raggiunto e bloccato dopo un rocambolesco inseguimento lungo la SS. 128, che si è concluso in località Spiritu Santu.

Identificato per un 35enne, disoccupato, pregiudicato, già sottoposto alla misura cautelare coercitiva dell’obbligo di dimora, privo di patente di guida poiché sospesa, è dunque scattata la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, otre che per le numerose altre infrazioni al codice della strada e per non aver ottemperato alle prescrizioni del giudice. L’auto è stata sottoposta a fermo amministrativo. I controlli continueranno senza sosta a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Commenti

comments