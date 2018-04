Adesivi con l’immagine di Matteo Salvini impiccato a testa in giù; accanto a lui, nella stessa condizione, anche i volti del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e del presidente americano Donald Trump. Gli adesivi sono comparsi, negli ultimi giorni, su diversi muri e pali di Pavia. Sulla vicenda indaga la Digos. “Salvini a testa in giù per le vie di Pavia. Idioti e vigliacchi, non ci fate paura. Io vado avanti! #primagliitaliani”: ha commentato il segretario della Lega su twitter.

Sugli adesivi, dallo sfondo rosso, campeggia la scritta ‘Make fascist swing again’ e il segretario provinciale della Lega, Jacopo Vignati, ha presentato una denuncia alla Questura di Pavia.

