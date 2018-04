Si chiama Walter Selloni, 42 anni di Porto Torres, l’uomo che questa mattina ha accoltellato all’addome il carabiniere Roberto Frau, intervenuto con un collega in un appartamento in via Del mirto, mentre Selloni picchiava la madre.

Il carabiniere ferito è stato soccorso e trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Le sue condizioni non sono gravi. Gli anziani genitori sono stati fatti uscire dai carabinieri, mentre Selloni è tuttora barricato dentro la casa, che è circondata dai militari, pronti per fare irruzione e bloccarlo.

