Il treno regionale Savona-Torino è deragliato poco prima delle 13 nel tratto Trinità-Sant’Albano, in provincia di Cuneo, per cause che sono ancora in corso di accertamento.

Ci sarebbero diversi feriti, sul posto sono arrivati i soccorritori e le forze dell’ordine.

Notizia in aggiornamento

