I GolaSeca presentano il nuovo brano: “La Dama Nera”

Da diversi giorni tanto era il tam tam sull’uscita del nuovo brano dei GolaSeca, band sulcitana vincitrice di numerosi premi in tutta Italia, dal “Rock Targato Italia” al “Talent Up Academy” di Sanremo, passando per il “Monte Sole Free Music Contest”.

Ora il giorno X è arrivo, infatti pochi minuti fa la band ha pubblicato sul proprio profilo Fb e sul canale Youtube il nuovo brano “La Dama Nera”, interamente girato nell’isola di Sant’Antioco.

Il brano vede una importante collaborazione con Luca Martelli, batterista dei Litfiba. I GolaSeca saranno protagonisti anche al Girotonno di Carloforte, infatti la band aprirà il concerto di Piero Pelù in programma il 26 maggio.

Il video del nuovo singolo:

