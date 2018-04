Il robot ‘Vera’, lanciato nel 2017 da una start-up russa, è stato ‘assunto’ dall’Ikea per fare i colloqui di lavoro. È uno dei primi esempi di uso dell’intelligenza artificiale per la selezione del personale su larga scala. Ne dà notizia il Washington Post. Vera è capace d’intervistare 1.500 possibili candidati in un giorno di lavoro.

Secondo Alexei Kostarev, uno dei padri del progetto, il robot Vera è già impiegato da 200 compagnie russe nella selezione del personale. “Significa – ha spiegato Kostarev – che al momento Vera sta facendo circa 50.000 interviste al giorno”. Il programma, spiegano i suoi ideatori, funziona come ‘Uber’, azienda americana che fornisce un servizio di trasporto privato attraverso un’applicazione per collegare passeggeri e autisti, ma “nel nostro caso – ha aggiunto Kostarev – anziché una vettura, Vera chiama gruppi di persone che si sono candidate per una determinata posizione lavorativa”.

