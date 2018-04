“E’ la terza volta che vengo in visita all’ospedale di Isili e va sempre peggio. È una lenta eutanasia di un ospedale che meriterebbe, al contrario di quanto sta avvenendo oggi, di scelte coraggiose, ma è più facile depotenziarla giorno dopo giorno” è il commento del Deputato di Fdi Salvatore Deidda durante la visita all’ospedale San Giuseppe di Isili che serve il Sarcidano e la Barbagia di Seulo.

Accompagnato dal Consigliere regionale Paolo Truzzu, dal Sindaco di Isili Luca Pilia e dall’Assessore Erica Faedda, il Deputato rincara la dose: “Si parla tanto di lotta allo spopolamento ma depotenziato l’ospedale, non parte il cantiere per la prosecuzione della nuova 128, il resto delle strade è in stato pietoso, l’elisoccorso è un grande punto interrogativo, i cittadini del Sarcidano, della Barbagia di Seulo perché pagano lo stesso tanto di tasse di chi ha tutti i servizi?” Conclude Deidda ” l’Ospedaks dev’essere valorizzato e sfruttato per tutte le potenzialità che ha e che potrebbe avere studiando un piano epidemiologico del territorio”

“Un Quadro desolante che testimonia non solo non viene applicato quanto stabilito dalla Riforma della Rete ospedaliera ma non vengono nemmeno mantenute le promesse di rilancio del servizi sanitari del territorio”. Commenta Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fdi “Quanto abbiamo visto oggi conferma che c’è una chiara volontà di chi guida la sanità sarda di arrivare alla chiusura dell’ospedale per consunzione. Si dovrebbe il coraggio di dire chiaramente che si vuole chiudere l’ospedale piuttosto che continuare questa lenta agonia” conclude Truzzu

“Una battaglia che sembra non trovare un accordo di pace – dichiara Luca Pilia, Sindaco di Isili – nonostante la pressione costante anche del Comitato spontaneo che presidia da più di un anno l’ospedale. “La struttura è in agonia – conclude il primo cittadino di Isili – e adesso siamo preoccupati per il Pronto Soccorso”

