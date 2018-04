Allarme meningite per un sospetto caso di sepsi da meningococco in un paziente ricoverato all’ospedale Sirai di Carbonia, nel Sulcis, tra il 24 e il 25 aprile e trasferito d’urgenza all’ospedale SS. Trinità di Cagliari.

Le condizioni del paziente, un’operaio di 41 anni, al momento del suo ricovero al Sirai non destavano preoccupazioni e solo dopo le analisi è risultata la diagnosi di meningococco. Attualmente l’uomo si trova nel reparto di malattie infettive del SS. Trinità, in buone condizioni, anche grazie alla rapida diagnosi.

Nel frattempo il servizio di igiene e sanità pubblica di Carbonia ha già avviato la profilassi, come previsto in questi casi, per tutte le persone che sono state a stretto contatto con l’uomo. Con quest’ultimo episodio salgono a nove i casi di meningite registrati in Sardegna tra la fine del 2017 e i primi mesi del 2018, due i morti.

Commenti

comments