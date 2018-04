Tentato omicidio questa mattina a Carbonia. Dai primi accertamenti pare che i due uomini, oltre a conoscersi bene, si siano recati sul posto insieme con la vettura del ferito, data alle fiamme e completamente distrutta dal feritore, prima di allontanarsi a piedi facendo perdere per ora le sue tracce.

Si sospetta che l’aggressore sia un 46enne pluripregiudicato di Carbonia. Sono in corso le ricerche.

Il 71enne accoltellato è stato stabilizzato e pare che la ferita non abbia toccato grandi vasi sanguigni. L’uomo, che non ha mai perso conoscenza (avendo potuto fornire elementi potenzialmente utili alle ricerche e alle indagini), verrà trasferito in mattinata al Santissima Trinità di Cagliari.

Commenti

comments