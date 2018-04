In seguito alla denuncia presentata da un 50enne del capoluogo barbaricino, i Carabinieri della Stazione di Nuoro, attraverso una serie di indagini, hanno denunciato un 45enne residente nella provincia di Messina.

L’uomo, tramite l’utilizzo di un sito web di annunci on-line, ha messo in vendita un obiettivo digitale per una macchina fotografica di una nota marca al prezzo di 390 euro. L’ingenuo nuorese, appassionato di fotografia, convinto di realizzare un affare vista la notevole differenza tra il prezzo richiesto dal venditore e il reale valore dell’oggetto, ha contattato l’inserzionista e nel giro di poche ore ha versato l’importo pattuito su una carta ricaricabile, senza però mai ricevere nulla in cambio.

Le indagini effettuate attraverso un attento tracciato del traffico telematico, unite agli accertamenti sul numero telefonico e sulla transazione relativa al pagamento, hanno permesso ai Carabinieri di Nuoro di individuare il responsabile della truffa e denunciarlo alla competente Autorità Giudiziaria.

Commenti

comments