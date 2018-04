Si conferma in buone condizioni di salute e non presenta febbre, l’operaio di 41 anni trasferito dall’ospedale Sirai di Carbonia, nel Sulcis, al Santissima Trinità di Cagliari per sepsi da meningococco. Lo fa sapere l’Azienda per la tutela della salute della Sardegna (Ats), che ha già avviato le indagini previste per casi di questo genere.

Al momento non risultano contatti con persone colpite da precedenti contagi e nemmeno connessioni con discoteche o locali cagliaritani, come era accaduto per alcuni dei casi che si sono registrati all’inizio dell’anno. L’Ats, dopo aver eseguito le verifiche, ha già sottoposto a profilassi i contatti più stretti del 41enne, circa una ventina di persone.

