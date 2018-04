Nuova intimidazione ai danni di un sindaco in Sardegna. A meno di 24 ore dalla notizia del proiettile recapitato in una busta al primo cittadino di Monserrato, sono arrivate minacce, insulti e calunnie in una lettera indirizzata al sindaco di Cabras (Oristano), Cristiano Carrus.

All’interno della missiva un invito secco a seguire le indicazioni perentorie su un concorso bandito dall’amministrazione comunale.

La lettera minatoria è stata recapitata nei giorni scorsi negli uffici del Comune ma è stato lo stesso primo cittadino del centro lagunare a rendere noto, ieri a tarda sera, il grave atto intimidatorio chiudendo i lavori dell’ultima seduta del Consiglio comunale prima delle elezioni amministrative del 10 giugno. Sull’episodio sta già indagando la Digos. I primi atti riguarderanno proprio l’esame della lettera.

