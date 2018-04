Arriva un altro riconoscimento internazionale per “Bianco di Babbudoiu”. La commedia diretta da Igor Biddau si è aggiudicata il premio di miglior film al Cine Festa Italia di Santa Fe e Los Angeles, festival indipendente dedicato al cinema italiano contemporaneo. Protagonisti del film il duo comico sassarese Pino e gli Anticorpi, ovvero Michele e Stefano Manca, oltre a Roberto Fara e Caterina Murino.

Nel cast anche Carlotta Bazzu, Francesca Rossi e Daniela Simula e la partecipazione speciale di Marco Bazzoni, Dario Cassini, Valeria Graci, Domenico Raffaele (Dj Angelo), Benito Urgu, Massimiliano Medda e Jacopo Cullin. Il film racconta la storia di Michele, Roberto e Stefano, eredi delle tenute Babbudoiu, azienda vinicola fondata dal padre. I tre devono trovare 300mila euro da restituire alle banche in 15 giorni per evitare il fallimento. Tenteranno qualsiasi cosa per racimolare disperatamente la cifra, in un’escalation di disperazione, comicità, equivoci ed episodi rocamboleschi.

Alla fine saranno costretti a giocarsi un’unica carta rimasta, nascosta dietro un pregiato bicchiere di vino rosso: il “Bianco di Babbudoiu”. Coprodotta da 3zero2tv, Firenze Produzioni e Babbudoiu Corporation la pellicola è stata girata in Sardegna, nella provincia di Sassari. Distribuito in tutta Italia da Lucky Red e in programmazione su Sky Cinema, “Bianco di Babbudoiu” è stato realizzato con il sostegno della Regione e della Fondazione Sardegna Film Commission.

