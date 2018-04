È stato fermato con l’accusa di tentato omicidio, Oliviero Mocci, il 46enne che questa mattina ha accoltellato alla gola un pensionato di 71 anni in località Barega a Carbonia. L’uomo è stato rintracciato dalla polizia che ha lavorato in collaborazione con i carabinieri intervenuti sul posto dopo il fatto di sangue. Lo stavano cercando da questa mattina alle 9.30.

Alcuni cittadini della zona di Barega lo hanno visto e hanno chiamato il 113. L’uomo è stato bloccato e probabilmente nelle prossime ore sarà trasferito nel carcere di Uta. Era un personaggio noto alle forze dell’ordine, era sorvegliato speciale e conosciuto a Carbonia come responsabile di numerosi incendi d’auto. Anche oggi dopo aver ferito con tre fendenti alla gola l’anziano, prima di nascondersi ha incendiato la sua auto.

Il 71enne è stato soccorso da una donna che transitava in zona e lo ha portato in ospedale. Intanto sul posto erano arrivati i carabinieri. Al momento non si conoscono le ragioni che hanno scatenato la discussione finita a coltellate. L’arma non è stata recuperata.

