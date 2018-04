Christian Solinas (Psd’Az) ha presentato le dimissioni dal Consiglio regionale oggi, nel giorno di Sa die de Sa Sardigna. “Oggi termino la mia esperienza in quest’assemblea e consegnerò l’opzione per il seggio senatoriale che occuperò a Roma”, ha detto durante la discussione del disegno di legge per l’adozione di “Procurad’e moderare” come inno ufficiale della Sardegna.

“Avverto l’onore di aver riportato dopo 20 anni il Psd’Az in Parlamento: da oggi il mio impegno sarà a Roma ma il mio cuore resta in Sardegna – ha aggiunto – e in Senato continuerò a perseguire per prima cosa gli interessi della Sardegna”. Solinas è intervenuto anche sull’approvazione dell’inno: “Adesso abbiamo una terra, un popolo una bandiera e un inno, serve solo la lingua, oggi la sfida è recepire la carta europea delle minoranze linguistiche”.

Al posto del neo deputato subentra in Consiglio Nanni Lancioni, ex consigliere comunale a Cagliari, che ha giurato dopo che l’Aula ha approvato la proposta di legge per istituire l’inno ufficiale della Regione.

