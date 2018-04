Nelle loro abitazioni a Selargius confezionavano e coltivavano droga, ma sono stati scoperti. Gli agenti della sezione “Falchi” della squadra mobile hanno arrestato Andrea Francesco Carboni, 28 anni e Flavio Conti, 30 anni. I blitz fanno parte dell’operazione denominata “Erba Proibita” e sono scattati in via Regione Sa Sitzia e in via Porrino a seguito di numerosi appostamenti nella zona.

In un locale adibito a magazzino nella casa di Carboni i poliziotti hanno trovato una busta piena di foglie e rami di piante di marijuana, 2 rami di piante di “erba”, sospese su di un filo, numerosissimi boccioli di marijuana per un peso totale di quasi 5 chili. In una stanza del cortile interno dell’abitazione di Conti, invece, è stata scoperta una serra per la marijuana dotata di due aspiratori d’aria, un filtro metallico per la depurazione, quattro trasformatori elettrici da 600 watt ciascuno, quattro lampade e altro materiale per coltivare la droga.

Sequestrate 40 piante di cannabis alte anche 80 centimetri. Sotto chiave è finito anche un calendario in cui erano segnate tutte le fasi della coltivazione. Nella cucina trovati invece diversi ovetti contenenti cocaina.

