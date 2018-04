Roberto Frau, il carabiniere accoltellato ieri a Porto Torres mentre cercava di sedare una lite in famiglia, con un uomo che stava picchiando gli anziani genitori, è stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per bloccare un’emorragia interna che si è evidenziata dopo il ricovero e le prime cure in ospedale.

Il militare, fratello di Walter Frau, uno dei due carabinieri uccisi da una banda di malviventi il 16 agosto 1995, nel conflitto a fuoco noto come strage di Chilivani. Dopo l’intervento chirurgico all’addome Roberto Frau resta ricoverato nel reparto Chirurgia del Santissima Annunziata, a Sassari. Non è in pericolo di vita ma la prognosi resta riservata.

Il suo accoltellatore, Walter Selloni, 42enne di Porto Torres, ieri è stato arrestato dai carabinieri che hanno fatto irruzione nella casa dei genitori in di via del Mirto dove l’uomo era rimasto barricato per dieci ore. Adesso Selloni è rinchiuso nel carcere di Bancali, accusato di tentato omicidio. E’ in attesa della convalida dell’arresto da parte dell’autorità giudiziaria.

