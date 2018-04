Dopo le numerose segnalazioni arrivate alla Questura di Oristano dai presidi e professori degli Istituti superiori sul fenomeno dello spaccio di stupefacenti nelle scuole del capoluogo, gli agenti hanno attivato un lavoro di osservazione con la squadra Volanti e i p oliziotti di Quartiere. Un lavoro che ha permesso agli uomini della Squadra Mobile di individuare una filiera di diffusione della droga tra i giovani studenti. Il pedinamento dei consumatori ha portato all’individuazione di M.G., appena diciottenne, ma intraprendente e responsabile della centrale di vendita. Il ragazzo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di marijuana ed hashish.

Il costante via vai di giovanissimi, per lo più minorenni, presso l’abitazione del giovane è stata la conferma per gli investigatori, che hanno deciso di effettuare una perquisizione. Sul tavolo della cucina di casa di M. G. sono stati ritrovati circa 350 grammi di marijuana e 30 grammi di hashish di ottima qualità, mentre in casa erano anche nascosti bilancini, strumenti e materiali per la confezione delle dosi. L’arresto è stato convalidato dal Gip del Tribunale di Oristano.

