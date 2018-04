Hanno avvicinato una ragazza forse per derubarla e una volta arrivata la polizia hanno aggredito gli agenti.

È accaduto nella tarda mattinata di oggi in via Ludigiana a Cagliari. Due stranieri sono stati fermati e portati in Questura, mentre due poliziotti della Volante sono stati medicati in ospedale. La polizia sta lavorando per ricostruire la vicenda, cercando di appurare cosa i due stranieri volessero dalla ragazza.

I due agenti della squadra volante non hanno riportato gravi ferite. Nei confronti degli stranieri scatterà sicuramente l’accusa di violenza, residenza e lesioni a pubblico ufficiale.

