Muove i primi passi il nuovo soggetto politico indipendentista “Caminera Noa”. I due portavoce Giovanni Fara e Alessia Etzi hanno presentato la bozza di manifesto approvata nel corso dell’assemblea plenaria di Bauladu. Tra i temi principali “i valori fondamentali dell’antirazzismo e antifascismo, dell’autodeterminazione nazionale e il diritto a decidere, della sostenibilità, della difesa ambientale e del superamento del sistema liberista e dell’economia capitalista”. Si tratta di un manifesto emendabile, come sottolineato dai due portavoce, tranne che nei pilastri che rappresentano gli elementi di sintesi e di unità del soggetto che si intende costruire dal basso, in maniera fortemente democratica, inclusiva e aperta.

“Il percorso che stiamo pianificando insieme e in maniera condivisa – ha sottolineato Alessia Etzi – non solo si configura come una via nuova della politica, ma come un nuovo modo di vivere e di rispondere alle esigenze delle comunità e della nostra terra”. I portavoce potranno rimanere in carica per un periodo massimo di un anno. “Quello che tutti vogliamo costruire non è un nuovo partito o una nuova sigla – ha ribadito Giovanni Fara – ma una rete politica fatta di tutte le lotte e di tutti i progetti che stanno facendo fronte alla desertificazione coloniale della nostra terra. Un soggetto-progetto che unisca le forze civiche, i movimenti per i diritti civili, gli indipendentisti, i progressisti, gli anticapitalisti che già sono presenti e operano in Sardegna”.

