Le condizioni meteo, ultimamente, hanno riservato un vero e proprio anticipo d’estate. Aria calda nord africana, ovviamente supportata da un robusto Anticiclone, ha investito la nostra regione determinando un’impennata delle temperature davvero impressionante. Abbiamo registrato temperature massime localmente superiori a 30°C, stiamo quindi parlando di valori tipici del mese di giugno. Ma siamo ancora in primavera e i cambiamenti possono avvenire in men che non si dica.

I temporali dovrebbero manifestarsi nelle prossime ore, colpendo le zone interne centro settentrionali. Attenzione perché localmente potrebbero risultare intensi accompagnandosi a qualche grandinata. Non escludiamo sconfinamenti in direzione delle coste est.

Altri temporali pomeridiani potrebbero verificarsi già da stasera. Le aree più a rischio dovrebbero essere sempre quelle interne centro settentrionali. Poi cosa accadrà? Detto che le temperature scenderanno, i primi giorni di maggio dovrebbero portarci un peggioramento. Peggioramento importante, dettato dal transito di un Vortice Ciclonico atlantico che andrebbe a facilitare precipitazioni localmente intense e un robusto abbassamento termico.

