“Il 30 aprile è prevista la sentenza da parte del tribunale di Oristano per lo ‘Sfratto Spanu”. Lo annuncia Bustianu Cumpostu di Sardigna Natzione Indipendentzia attraverso una nota. La decisione riguarda i militanti del Sni a processo “per essersi opposti pacificamente allo sfratto della famiglia Spanu di Arborea.

“Accusati e rinviati a giudizio per resistenza a pubblico ufficiale, lunedì 30 aprile, dopo diversi appuntamenti molti dei quali andati a vuoto, verrà emanata la sentenza per i due militanti di Sni, a processo per essersi opposti pacificamente allo sfratto della famiglia Spanu di Arborea”.

“La sentenza – scrive Bustianu Cumpostu – sarà probabilmente di assoluzione, in quanto anche il Pubblico Ministero ha riconosciuto che le azioni messe in atto dai militanti di SNI e da altri chiamati a processo rientrano pienamente negli atti pacifici di esistenza passiva”.

“La solidarietà di SNI – conclude – sarà fattiva non solo per i propri militanti ma per tutti i denunciati, che nulla di illegale hanno fatto, se non avere resistito passivamente e avere chiesto a gran voce che quella spoliazione vergognosa finisse”.

