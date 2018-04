“Ennesima prestazione vergognosa! Abbiamo un piede in serie B”. È solo uno dei commenti apparsi sulla pagina Facebook del Cagliari Calcio. I tifosi, dopo la sonora sconfitta del Cagliari contro la Sampdoria si sono riversati sulla pagina ufficiale della squadra rossoblu.

Tutto facile per la Sampdoria nel match di oggi, che ha dominato un Cagliari in difficoltà sin dai primi minuti. Primo tempo da incubo per la squadra di Lopez, non incline da colpe, che si ritrova sotto di tre gol (Praet, Quagliarella e Kownacki gli autori) dopo i primi 45′ . Nella ripresa l’illusione della rimonta con il gol di Pavoletti illusione che si spezza con l’ingenua espulsione di Cigarini mentre Ramirez chiude i giochi nel finale. Per il Cagliari la classifica ora inizia a far paura mentre i blucerchiati continuano a credere nell’Europa league.

Sono oltre 500 i commenti sul post. “Retrocessione meritata sul campo, senza se e senza ma… Presidente e allenatore dilettanti allo sbaraglio, abbiate l’umiltà di dimettervi. Giocatori che dovrebbero andare a fare asfalto sulla 131 in pieno Agosto” scrive un utente. “Un film horror – si legge ancora – gli fa un baffo alle partite del Cagliari, tecnicamente da lega Pro. Allenatore da partitella con amici a calcetto, presidente che ha come dirigenti incompetenti, il Benevento già retrocesso dava l’anima contro l’Udinese e il Cagliari pensa di stare già a ballare al Lido, ma per carità.

Altri invece difendono la squadra: “Ma voi siete tifosi del Cagliari? Io ho 48 anni lo tifo da 49 visto che i miei genitori andavano pazzi per la nostra squadra e in questi anni ne abbiamo passate tante, io voglio continuare a credere nel mio Cagliari sino all’ultimo fischio finale e voglio sostenerlo e incoraggiando non insultarlo. Certo che un vero tifoso dovrebbe comportarsi così. Io Amo il mio Cagliari sempre nel bene e nel male”.

