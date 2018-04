Rischio esonero per Diego Lopez, dopo la pesante sconfitta a Genova contro la Sampdoria.

La conferma dopo il 4-1 di Genova contro la Sampdoria è appesa a un filo. L’allenatore del Cagliari è rimasto a lungo negli spogliatoi, dove ha avuto un confronto con il ds Carli e con il vicepresidente Filucchi, mentre il presidente Giulini – presente al Ferraris – ha abbandonato lo stadio al triplice fischio finale. Al momento l’unica decisione presa dalla società è l’annullamento di tutti i permessi ai giocatori.

Il Cagliari, infatti, tornerà compatto e al completo in Sardegna e questa sera la società valuterà il da farsi in vista di un finale di stagione difficilissimo. Attualmente quint’ultimo, ma con appena due punti di vantaggio sul Chievo, la squadra isolana nelle prossime tre sfide dovrà affrontare la Roma in casa, la Fiorentina in trasferta e l’Atalanta in casa all’ultima giornata.

Commenti

comments