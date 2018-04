“A breve inizieranno i lavori del tratto di Corso Vittorio tra piazza Yenne e via Sassari della domus romana”. Lo scrive Fabrizio Marcello consigliere Pd nel Consiglio comunale di Cagliari.

“Oltre la recinzione – precisa – gli operai sono in azione per il cantiere della città già riqualificata dal Comune. 280mila gli euro messi a correre dall’Amministrazione comunale per poter ripulire l’area e dotare i resti dell’edificio di età romana del II secolo dopo Cristo di una copertura con tanto di mini ascensore per l’accesso”.

