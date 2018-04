Ultimo giorno per trasmettere l’elenco dei bambini delle scuole dell’infanzia, sino ai 6 anni, che si sono sottoposti alle vaccinazioni.

Anche in Sardegna i dirigenti scolastici stanno raccogliendo questa mattina gli ultimi dati prima di inviare le documentazioni alle aziende sanitarie locali. Solo nei prossimi giorni, dopo che le liste saranno negli uffici delle Asl, si potranno conoscere le percentuali di bambini vaccinati in Sardegna. Per chi non è ancora in regola non ci saranno subito multe o sanzioni.

“Le operazioni di trasmissione dei dati – spiega all’ANSA Luca Cancelliere, direttore dell’Ufficio scolastico provinciale di Cagliari – sono in corso. Saranno poi le aziende sanitarie locali ad effettuare le verifiche e ad avviare un percorso di recupero con le famiglie che saranno ulteriormente contattate procedere con le vaccinazioni”.

Proprio nel Cagliaritano, lo scorso 10 marzo, un elevato numero di alunni non era stato accettato in classe perché sprovvisto del certificato della Asl che attestava l’avvenuta vaccinazione o la richiesta di prenotazione. Ma in diversi casi si era trattato di un malinteso: le vaccinazioni spesso erano regolari, ma mancava il certificato dell’Azienda sanitaria locale. Situazioni poi “sanate” il giorno stesso o nei giorni successivi con automatica accettazione a scuola dei bambini.

