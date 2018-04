La Caciotta di latte di capra di “Sa Craberia” fa il bis. Per il secondo anno consecutivo dopo lo “Stracchino di capra”, l’azienda di Antonangelo Brau è nella Top 10 per il Premio Italian Cheese Awards, l’Oscar del formaggio.

Un altro traguardo per la piccola azienda ovicaprina e Caseificio a conduzione familiare di Carbonia nelle campagne tra Barbusi e Cortoghiana. Entrata in nomination, è ora fra i primi dieci formaggi d’Italia nella “Categoria Fresco”. La selezione dei migliori formaggi nazionali prodotti con latte 100 per cento italiano e in corso fino all’1 maggio a Santa Maria di Sala, provincia di Venezia, in occasione della manifestazione “Formaggio In Villa”, organizzata da Guru del Gusto. Tracciabile, dalla mungitura al prodotto finito, soffice, dal sapore delicato, la Caciotta di Latte di Capra di sa Craberia’, è un prodotto fresco, con una minima stagionatura di 10, 12 giorni. L’azienda che lo scorso anno ha ricevuto dalla Onaf, (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) il premio eccellenza italiana e alta qualità, oltre a formaggi e latte immette sul mercato anche yogurt, premiato nel 2016 da Agri yogurt a Cremona, panna cotta e budini, tutti al latte di capra prodotto dal proprio allevamento. Oggi saranno annunciati i nomi dei tre formaggi finalisti per categoria. Solo uno per categoria riceverà la statuetta dorata nel corso della premiazione in programma il prossimo ottobre a Bergamo.

“Sa Craberia” continua a perseguire l’obiettivo di far conoscere “un prodotto caprino artigianale Sardo di qualità” e con tenacia e tanta voglia di far assaporare i sapori e tradizioni della Sardegna anche quest’anno ha partecipato alla più importante manifestazione italiana che vede protagonisti i formaggi prodotti con latte 100 per cento italiano”, sottolinea Antonangelo Brau.

