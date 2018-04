Vigili del fuoco in azione questo pomeriggio a Cagliari dopo una chiamata d’emergenza alla sala operativa. Le squadre sono state inviate in viale Trieste per un incendio divampato in un capannone inutilizzato.

Le fiamme hanno interessato il tetto in legno con la copertura in eternit, il personale dei Vvf è intervenuto con la squadra del distaccamento del porto, affiancati da un’autoscala e un’autobotte del comando provinciale di Cagliari

A causa del lungo intervento le squadre hanno avuto bisogno del carro autoprotettori. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento.

