Come ha riportato nella serata di ieri al rivista Alternative Nation, nella zona di Camden Town a Londra sono apparsi dei cartelloni pubblicitari raffigurante i cinque Guns N’ Roses in formazione originale compresi il batterista Steven Adler e il chitarrista Izzy Stradlin. Due musicisti che scelsero di non partecipare alla reunion della band.

Il cartello promuove il sito www.gnr.fm che è registrato a nome della casa discografica Universal Music Group e dove si legge “Destruction is coming”. La notizia ha fatto sperare i tanti fan della band di un possibile ritorno della band dei due componenti originali.

Quello che è certo è che i Guns N’Roses hanno in programma una grande tournee europea che li vedrà anche in Italia.

Commenti

comments