La situazione degli ambulatori di vaccinazione è in questi giorni assolutamente tranquilla e le scuole stanno trasmettendo costantemente i dati in loro possesso per la valutazione da parte delle Assl. Lo conferma in una nota l’Ats a proposito della scadenza di oggi sulla trasmissione degli elenchi dalle scuole alle Aziende sanitarie.

Successivamente i dati saranno elaborati e saranno effettuate le valutazioni sulla base delle disposizioni nazionali e regionali. La Regione – si legge nella nota – sta elaborando, di concerto con l’Ats, le linee guida operative. I dati diffusi dal Ministero in questi giorni rappresentano la Sardegna come una delle regioni più virtuose riguardo le percentuali di copertura vaccinali.

Per quanto attiene la Assl di Cagliari, negli ultimi sei mesi c’è stato un incremento di circa il 2% rispetto alle percentuali precedenti, comunque già molto elevate in tutte le aree socio sanitarie locali dell’Ats Sardegna (sopra il 95%).

