Un fine settimana per visitare il patrimonio artistico, archeologico e naturalistico di Sassari, arricchito da una novità tutta sassarese: “Alla scoperta dei Negozi Storici”. Sabato 5 e domenica 6 maggio torna Monumenti Aperti, manifestazione che si svolge a Sassari per la 14/a volta e che fa conoscere a residenti e visitatori le bellezze del territorio. Organizzato da Imago Mundi Onlus, l’evento aprirà in città 45 monumenti, che saranno fruibili grazie alla collaborazione del Comune e di un piccolo esercito di volontari.

L’apertura ufficiale si svolgerà sabato 5 maggio in piazza Azuni dove, a partire dalle 16, si raduneranno gli studenti e di seguito si svolgerà lo spettacolo degli sbandieratori e dei musici della Città dei Candelieri. I monumenti della città sono divisi in quattro percorsi. “Nel cuore del centro storico” dove si segnala la riapertura della cattedrale di San Nicola; “Dentro le mura” con il Palazzo arcivescovile e la sua Biblioteca diocesana; “Oltre le mura” con la possibilità di visitare il Rifugio antiaereo di via Sanna; “Città e territorio” tra storia e natura con la novità della Casa Dau, sede storica dell’Associazione Luigi Canepa.

A questi si aggiunge la rete Thàmus che suggerisce al visitatore un itinerario che coinvolge il Museo della Città, il Palazzo Ducale, il Palazzo dell’Insinuazione, il Palazzo d’Usini, la Fontana di Rosello e in territorio extraurbano l’area archeologica di Monte d’Accoddi e la domus de janas di Montalè a Li Punti. Novità di questa edizione l’itinerario “Alla scoperta dei Negozi Storici di Sassari” punto d’incontro tra tradizione e modernità. Sabato dalle 17 alle 20.30 e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20.30 si potrà passeggiare per le vie dello shopping partendo da piazza Castello per visitare nove negozi storici. Monumenti Aperti offre anche il Sentiero naturalistico che porta alla scoperta del lago Baratz e i Sentieri rurali, con visite guidate a cura del Club Alpino Italiano.

Commenti

comments