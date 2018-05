“Con le abbondanti piogge arrivano le frane ed i distacchi dei massi. Stavolta è accaduto sulla statale 200 fa Lu Bagnu e Castelsardo, poco prima della Punta Spinosa, in una area la cui pericolosità è stata più volte segnalata da Comune e Genio civile ad Anas e Regione. Da ieri ho insediato il COC della Protezione civile, e così Carabinieri, CVSM, vigili urbani e rappresentanti ed incaricati del Comune sono intervenuti immediatamente per consentire il transito dei veicoli, sebbene a senso unico alternato. Ora con i tecnici di Anas e dei vigili del Fuoco si deciderà se consentire o meno il transito stanotte, in considerazione delle forti piogge previste anche per domani e dopodomani. Intanto per domattina ho convocato la Giunta per dichiarare lo stato di calamità naturale”, lo comunica Franco Cuccureddu, sindaco di Castelsardo, attraverso un post sul noto social network.

Si comincia la conta dei danni causati dal maltempo, i primi a subirne le conseguenze son stati i territori del nord Sardegna: Castelsardo, come Alghero. Si spera solo che la situazione non peggiori, nel frattempo molte amministrazioni comunali si stanno attivando per monitorare la situazione ed evitare ulteriori problemi.

Commenti

comments