Fate attenzione mamme. Il Ministero della salute, con una circolare datata 30 aprile, ha annunciato il ritiro immediato dal mercato della Pistola giocattolo contenente acqua ” DESERT EAGLE” di fabbricazione cinese. Per la precisione si tratta di 10 cartoni pari a Kg 165: confezioni di sfere ad acqua con pistole giocattolo, esportati da Franco Vago Air & Sea Service Ltd – g/f., Fortune Industrial Bulduing – Kwun Tong, Kowloon – Hong Kong e importate e distribuite da Tridente Com S.r.l. Via Minte Bernadia 36, 33053 Latisana (Udine). Le analisi di routine eseguite sul giocattolo dall’Istituto Superiore di Sanità, hanno evidenziato una contaminazione batterica da Pseudomonas Aeruginosa, un microrganismo che può causare gravi infezioni oculari, infezioni del tratto urinario, gastrointestinale e del sistema respiratorio, dermatiti, batteriemia, infezioni a livello osseo, articolare e dei tessuti molli ed una varietà di infezioni sistemichei.

Dal momento che il prodotto è un giocattolo che spruzza acqua, c’è la possibilità che esso se puntato a occhi o al viso, possa essere inavvertitamente introdotta negli occhi e, di conseguenza, indurre l’insorgenza di gravi infezioni oculari e, anche se raramente, comportare cecità. Le autorità sanitarie italiane hanno tempestivamente informato il RAPEX circa la contaminazione ed hanno provveduto ad ordinare il ritiro del giocattolo contaminato. Ad oggi non si conoscono casi di infezione correlati all’uso del giocattolo in questione. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti” invita immediatamente le autorità competenti ad attivare una azione di controllo del mercato italiano, per il tipo di rischio cui è esposto il consumatore.

Infatti, in Italia che ha delle norme rigidissime in merito, è vietata la commercializzazione e l’importazione di prodotti che contengano alti contenuti di batteri aerobi mesofili.

Il prodotto oltre a rappresentare un rischio microbiologico dannoso per la salute umana, inoltre non è conforme al regolamento sui relativa alla sicurezza giocattoli, in Italia D. lgs. 11 aprile 2011 n. 54. questo comunicato riporta i dati inseriti direttamente nel sistema GRAS RAPEX della UE.

