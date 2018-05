La Polizia di Stato, a seguito della serrata attività di indagine svolta nei giorni scorsi, ha individuato l’autore della tentata rapina avvenuta il 22 aprile scorso, in un negozio in Via Fiume a Quartu Sant’Elena.

L’uomo, armato di pistola, aveva agito da solo e con il volto travisato puntando la pistola contro il titolare e intimandogli di consegnargli il denaro.

Il commerciante, per nulla intimorito, aveva reagito mettendo il rapinatore in fuga ed era stato poi soccorso da un’ambulanza per le ferite riportate, fortunatamente risultate lievi.

Le indagini sono state svolte dal Commissariato di Quartu Sant’Elena, in collaborazione con il Gabinetto Regionale di Polizia Scientifica di Cagliari, il quale ha svolto gli accertamenti tecnici, fondamentali per risalire all’autore del delitto.

Ulteriori dettagli saranno resi noti dal Dirigente del Commissariato di Quartu nel corso di un incontro con la stampa che si terrà alle ore 10.30.

