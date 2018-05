Condizioni meteo che, come sapevamo, sono peggiorate sensibilmente. Il 1° Maggio ha proposto piogge persistenti ed abbondanti, in ulteriore intensificazione durante la notte. A livello di accumuli si superano diffusamente i 100 mm sui settori orientali, con picchi di oltre 150 mm in alcune località tra Baronia e Gallura.

La causa del maltempo è da ricercare nel Vortice di Bassa Pressione che si è scavato sul nord Africa e che sta gradualmente risalendo in direzione nord. Il contrasto tra aria caldo umida e l’aria fresca atlantica sta producendo grossi sistemi nuvolosi che puntano la Sardegna e che scaricano ingenti quantità di pioggia. L’elemento non trascurabile è che piove con forza e in modo persistente, praticamente senza sosta. Situazione destinata a peggiorare ulteriormente nelle prossime ore, allorquando potenziali nubifragi potrebbero abbattersi sulla Sardegna meridionale risalendo poi verso la fascia orientale.

Si andrà avanti così sino a domattina, quando inizieremo a registrare qualche intervallo ma sarà bene non illudersi perché rimarrà viva una forte instabilità che produrrà altre precipitazioni. Precipitazioni a tratti abbondanti, anche a carattere temporalesco e visto il posizionamento del Vortice – sul Tirreno centrale – le aree più penalizzate dovrebbero essere sempre quelle orientali. Non avremo miglioramenti degni di tal nome almeno sino a sabato, quando le schiarite cominceranno a prendere il sopravvento soprattutto a ovest.

In collaborazione con Meteo Sardegna

