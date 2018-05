A causa delle forti piogge che in queste ore stanno interessando la Sardegna l’Anas è stata costretta a chiudere al traffico alcune strade statali della Regione.

“Uomini e mezzi di Anas – si legge in una nota – sono a lavoro per consentire il ripristino della viabilità in piena sicurezza”.

L’elenco delle strade chiuse:

Chiusa la strada statale 131 DCN ‘Diramazione Centrale Nuorese’, per l’esondazione del fiume Tirso, con deviazioni al Km 13,000 in direzione Nuoro, e al Km 26,000 in direzione Abbasanta

La strada statale 128 bis ‘Centrale Sarda’ è chiusa nei pressi di Ozieri al km 30,000 a causa di allagamento. Il traffico è deviato in loco sulla viabilità locale.

Sempre a causa di allagamenti, sulla strada statale 125 ‘Orientale Sarda’, nel territorio comunale di Budoni, il traffico è deviato sulla viabilità comunale.

Dal km 32,500 al km 33,500 è chiusa la strada statale 389 ‘di Buddusò e del Correboi’ a causa dell’esondazione del Rio Mannu con deviazione del traffico sulla viabilità provinciale.

Permane inoltre la chiusura della strada statale 200 “dell’Anglona” a causa di una frana al km 29,000, in località Castelsardo. Le deviazioni sono indicate in loco.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che “l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie allapplicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148″.

