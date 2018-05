Almeno 6 persone sono morte e altre 4 sono rimaste ferite oggi in seguito a un attacco suicida contro la sede dell’Alta Commissione elettorale libica a Ghout Al Shal, nella capitale Tripoli: lo ha detto il portavoce del ministero della Sanità Wedad Abu Niran. Il portavoce ha spiegato che un attentatore kamikaze si è fatto esplodere all’interno della sede mentre un gruppo di uomini armati ha dato fuco all’edificio. L’attacco per il momento non è stato rivendicato, ma secondo i media locali è presumibilmente riconducibile all’Isis.

Commenti

comments