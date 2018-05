Giovani talenti sul palco del Teatro Lirico di Cagliari. Il Novus String Quartet, al suo debutto nel capoluogo, e il pianista Federico Colli sono i protagonisti del nono appuntamento con la stagione concertistica in programma giovedì 3 maggio alle 20.30. Il Novus String Quartet, uno dei più importanti ensemble di musica da camera della Corea, è composto da Jaeyoung Kim (violino), Young-Uk Kim (violino), Seungwon Lee (viola) e Woongwhee Moon (violoncello).

Con loro sul palco per l’ultimo brano in scaletta ci sarà il giovane pianista bresciano Federico Colli, già apprezzato lo scorso anno a Cagliari. L’artista è riconosciuto a livello internazionale per le interpretazioni attente e per la tecnica impeccabile. Il programma musicale della serata prevede l’esecuzione di Quartetto per archi n. 12 in do minore “Quartettsatz” D. 703 di Franz Schubert; Quartetto per archi n. 2 in la minore op. 13 di Felix Mendelssohn-Bartholdy; Quintetto per pianoforte e archi in Mi bemolle maggiore op. 44 di Robert Schumann.

“Le interpretazioni del quartetto sono incredibilmente solide e bilanciate. Tutti e quattro i musicisti suonano allo stesso livello e in modo avvincente”: è con queste parole che Lukas Hagen, primo violino del rinomato Quartetto Hagen, ha descritto la qualità artistica dei quattro musicisti del Novus String Quartet dopo la loro esibizione al Concorso internazionale Mozart di Salisburgo nel 2014.

Commenti

comments