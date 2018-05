Precipitazioni diffuse, anche a carattere temporalesco, interesseranno la Sardegna tra le 20:00 di mercoledì 2 maggio e le 23:59 di giovedì 3 maggio.

I fenomeni proseguiranno quindi oggi e domani e interesseranno tutta l’isola.

La Protezione Civile raccomanda prudenza in quanto si possono verificare:

Danni diffusi e allagamenti a singoli edifici o piccoli centri abitati, reti infrastrutturali e attività antropiche interessati da frane o da colate rapide, alle opere di contenimento, regimazione ed attraversamento dei corsi d’acqua, alle attività agricole, ai cantieri, agli insediamenti artigianali, industriali e abitativi situati in aree inondabili; interruzioni della viabilità in prossimità di impluvi e/o a valle di frane e colate detritiche o in zone depresse in prossimità del reticolo idrografico; pericolo per la pubblica incolumità e possibili perdite di vite umane.

