“In via prudenziale ho disposto l’attivazione del Centro operativo comunale per monitorare il rispetto delle condizioni di sicurezza dopo le abbondanti piogge di questi giorni e l’innalzamento del livello del fiume Tirso. Questa mattina ho visitato il Comando della Forestale di Fenosu e effettuato diversi sopralluoghi nei punti più esposti del territorio comunale”, lo comunica in un post sulla sua pagina facebook Andrea Lutzu, sindaco di oristano.

Il Primo cittadino è in costante contatto con il Comando della Polizia locale e con la Protezione civile che lo ha informato che l’Enas ha disposto l’abbassamento dei livelli della diga di Pranu Antoni, con il rilascio dei quantitativi necessari fino al raggiungimento delle condizioni di sicurezza.

In queste ore si registra un innalzamento dei livelli del fiume Tirso con un probabile ingrossamento e possibili allagamenti in golena. Si raccomanda alle popolazioni e soprattutto alle persone che si possono trovare nei pressi della golena del Tirso di osservare la massima prudenza.

La Protezione civile e la Polizia locale sono impegnati a presidiare i punti più a rischio e a garantire il necessario collegamento con le popolazioni. La situazione è continuamente monitorata.

Già dalle prime ore della mattina è stata disposta la chiusura del ponte sommergibile di Silì.

Commenti

comments