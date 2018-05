Sono già 60 gli interventi eseguiti dai vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari per i problemi provocati dal maltempo in città, nell’hinterland e nel Sulcis.

Tantissime le chiamate per strade allagate e infiltrazioni d’acqua in abitazioni nel capoluogo. Particolarmente in difficoltà la piazza San Bartolomeo, dove si è registrato un grosso allagamento all’altezza della rotonda di fronte alle caserme. Problemi analoghi in altre zone “basse” della città, viale Trieste, ma anche a Pirri, in via Ghibli e sul lungomare Poetto. L’acqua ha anche facilitato lo sgretolarsi del manto stradale: una voragine si è aperta in via Pessina all’incrocio con via della Pineta, buche anche in via Crespellani. Sul posto è intervenuta la polizia municipale che sta monitorando tutte le aree in cui già in passato si sono registrati allagamenti. Problemi anche nel Sulcis e in particolare a Carbonia a causa di strade allagate, alberi e rami caduti sula sede stradale, ma anche a Iglesias non sono mancati gli interventi dei vigili del fuoco.

Nel corso della giornata a causa della strada bagnata si sono verificati incidenti stradali lungo le principali arterie di collegamento, dalla statale 131 alla 554: fortunatamente non si registrano feriti gravi. Sulla Pedemontana un’auto è rimasta in bilico sul ponte e sono intervenuti i vigili del fuoco, mentre un grosso masso è caduto lungo la strada che porta a Montevecchio nel Medio Campidano. Sul posto in questo caso sono intervenuti gli operai di Igea.

