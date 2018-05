Dopo la chiusura della Sp 61 tra Belvì e Atzara, nel nuorese, per le insistenti piogge che hanno causato smottamenti nella carreggiate, altre frane si sono verificate, col passare delle ore, in Barbagia e nel Mandrolisai: allagamenti e smottamenti hanno interessato anche la provinciale 4 Teti-Olzai.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Tonara a regolare il traffico e i vigili del fuoco per rimuovere il terriccio e le acque di scolo dalla carreggiata. Smottamenti e frane hanno interessato anche la strada provinciale 74, nel tratto che dalla statale 131 Dcn va verso Orotelli. Sul posto sta operando l’Anas e i mezzi comunali per la rimozione dei massi e la messa in sicurezza della carreggiata.

Le forze dell’ordine invitano gli automobilisti in transito sulle strade del Gennargentu – tutte a rischio frane – a moderare la velocità.

