Due famiglie sono state evacuate in via precauzionale a Villacidro. Vivono in due stabili di campagna nella zona industriale, in località Su Filixi, vicino a un canale di deflusso delle acque. Visto il perdurare dell’allerta meteo, la sindaca Marta Cabriolu ha emesso un’ordinanza di allontanamento.

C’è infatti il rischio che con il passare delle ore il canale si ingrossi e l’acqua raggiunga le abitazioni, una di queste già in passato era stata allagata. Il Comune sta ora predisponendo tutto per l’accoglienza durante la notte.

“Abbiamo chiuso anche in via precauzionale alcune strade sia nel centro abitato che campestri per rischio frane e allagamenti – spiega all’ANSA la sindaca – valuteremo l’eventuale chiusura delle scuole nelle prossime ore. Al momento la situazione non è allarmante, ma teniamo sotto controllo tutto, pronti a intervenire in caso di peggioramento delle condizioni meteo”.

