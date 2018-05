Cinque paesi del Nuorese chiuderanno le scuole domani per il codice rosso diramato dalla Protezione civile a causa del maltempo: si tratta di Macomer, Siniscola, Orotelli, Torpé e Posada.

I rispettivi sindaci hanno già firmato e diffuso le ordinanze di chiusura in via precauzionale. A Torpé, sempre a scopo precauzionale, sono state evacuate le abitazioni di 20 famiglie che vivono nella parte bassa del paese per i livelli di guardia raggiunti dalla diga Maccheronis sul rio Posada. La stessa diga che durante l’alluvione del 2013 aveva tracimato provocando la morte di un’anziana rimasta intrappola nella sua abitazione.

