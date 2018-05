Nasce a Sassari il “Centro di vittimologia e prevenzione della violenza”, un punto di riferimento per bambini, donne, anziani, malati psichiatrici, bersagli di bullismo, sopravvissuti a incidenti, guerre e torture, rimasti vittime degli eventi.

Il Centro fa capo alla Clinica psichiatrica dell’Aou di Sassari diretta da Liliana Lorettu: ha attivo uno sportello per l’utenza, nel complesso sanitario di San Camillo. Il progetto punta a creare percorsi di valutazione, cura e tutela alle differenti tipologie di vittime da un punto di vista sanitario, sociale, di ordine pubblico e giudiziario. Si guarda anche ad attuare specifici programmi di identificazione, prevenzione, sensibilizzazione e trattamento, indirizzati sia alle vittime che agli autori di violenza.

Al centro quindi c’è l’individuo vittima e i suoi bisogni di salute e cura, che potrà contare su un’ équipe numerosa composta da psichiatri, psicologi, tecnici della riabilitazione psichiatrica, educatori, infermieri, assistenti sociali e medici in formazione specialistica. Per accedere al Centro è possibile telefonare, dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18 ai numeri 079254406 – 079228350. Per appuntamenti è possibile anche scrivere all’indirizzo mail: centrodivittimologia@gmail.com.

