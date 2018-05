In viaggio da Malta a Hong Kong passando per la Versilia e Porto Cervo, in Costa Smeralda. La cantina Pala di Serdiana sarà impegnata dal 4 maggio ai primi di giugno in un tour di appuntamenti enologici per raccontare la storia dell’azienda e mettere in luce gli antichi vitigni sardi. Si parte da Malta dove i vini Cannonau Riserva 2014 e Stellato 2016 accompagnano le specialità dello chef Pierluigi Fais in occasione del Workshop organizzato da Unioncamere Sardegna con l’assessorato regionale del Turismo per promuovere la destinazione Sardegna.

Le nuove annate di casa Pala potranno poi essere degustate dal 18 al 20 maggio alla 10/a edizione del Porto Cervo Wine Festival. Dal 20 al 21 maggio, la cantina sarà tra i protagonisti in Versilia della 6/a edizione di Vini d’Autore-Terre d’Italia. Dal 28 al 31, si vola a Hong Kong per il salone internazionale del vino Vinexpo. Pala punta sul Vermentino di Sardegna: sarà lo Stellato 2012 a rappresentare la cantina nel menu dedicato alle grandi famiglie del vino italiano, preparato da Michele Senigaglia, corporate chef di DiVino Group. I Fiori parteciperà a Vino Condiviso, degustazione di 150 vini italiani scelti da Marino Braccu, sommelier di Otto e Mezzo Bombana, primo e unico ristorante italiano all’estero premiato con tre stelle Michelin.

Il 3 giugno si torna a casa, a Serdiana per “Aperitivo d’Autore”, degustazione accompagnata dallo street food gourmet dei più apprezzati chef dell’isola: Roberto Petza, Luigi Pomata, Roberto Serra, Clelia Bandini e Gianfranco Pulina. “I mercati esteri rappresentano il 43% del fatturato totale – afferma Fabio Angius, direttore commerciale della cantina – oltre gli Stati Uniti, crescono in particolare i paesi asiatici come Cina, India e Hong Kong, l’anno scorso si sono aggiunti Malesia, Indonesia e Taiwan”.

