Notiziario di Cagliari-Roma. CAGLIARI: UOMINI CONTATI IN DIFESA, POSSIBILE CAMBIO MODULO – Emergenza difesa per il Cagliari in vista della delicata sfida in notturna alla Sardegna Arena contro la Roma. Oltre allo squalificato Castan sono a rischio anche Pisacane, Romagna e Miangue: tutti e tre hanno svolto lavoro personalizzato. Uomini contati: Lopez per ora può contare solo su Ceppitelli, Andreolli e Lykogiannis. Tutto fa pensare a un possibile cambio di modulo con la difesa a quattro al posto di quella a tre. L’allenamento odierno si è aperto col riscaldamento tecnico. A seguire, lavoro per reparti e partita tattica. La seduta si è conclusa con una partitella a campo ridotto.

ROMA: STROOTMAN E PEROTTI ANCORA A PARTE – Dopo l’eliminazione col Liverpool, la Roma si è ritrovata a Trigoria per preparare la trasferta di Cagliari, fondamentale per tornare anche il prossimo anno in Champions League. Di Francesco dovrà continuare a fare a meno di Strootman e Perotti, ancora alle prese col lavoro individuale. Come di consueto per gli allenamenti successivi al giorno della partita, la squadra è stata divisa in due gruppi. Solo scarico in palestra per chi è sceso in campo coi Reds, per gli altri palestra, lavoro atletico e partitella con la Primavera.

